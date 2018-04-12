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Надежда Бабкина очаровала пользователей сетей пышными формами фигуры

Певица во время интервью перед журналистами, посвященного творчеству Николая Добрынина, позировала перед камерами в народном костюме, опубликовав фото в Instagram. Надежда Бабкина очаровала пользователей сетей пышными формами фигуры, потому что они уже устали видеть вереницу худых звезд.

Исполнительница дополнила образ платком на голове и бусами на шее, после чего подписчики сразу сравнили ее с Солохой из произведений Гоголя. Они были рады посмотреть на настоящую русскую женщину, написав много комментариев в адрес Надежды Бабкиной. Сейчас многие знаменитости постоянно придерживаются диеты, чтобы сохранить тонкие талии, но в старину пышные особы считались эталонами здоровья и красоты.

Надежда Бабкина очаровала пользователей сетей пышными формами фигуры


Подписчики поблагодарили артистку за доставленное удовольствие, потому что она не боится быть естественной, а также не прибегает к искусственному похудению. Люди назвали ее образцом русской красавицы, которая имеет прекрасный внешний вид и радует зрителей своим талантом.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40
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