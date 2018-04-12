Минобороны опубликовало документы о службе Гагарина

Министерство обороны РФ в преддверии Дня космонавтики обнародовало доселе неизвестные широкой публике уникальные исторические документы, повествующие об офицерской службе первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина.На сайте военного ведомства можно ознакомиться со служебной характеристикой Гагарина за время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, увидеть план его правительственных командировок и так далее.Кстати, ранее сообщалось, что в Белграде жители города выразили недовольство недавно установленным бюстом Юрию Гагарину. Городским властям пришлось согласиться с доводами общественности о низком художественном исполнении бюста первому космонавту, и демонтировать памятник.