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Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец прихвастнула новыми красными сапогами

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец похвасталась своим подписчикам новыми модными сапогами, которые хейтеры назвали полной безвкусицей.

В отсутствие вкуса у экс-звезды давно перестали сомневаться многочисленные недоброжелатели. Буквально все пользователи Сети уверены в том, что Виктория, которая так старается угнаться за модой, давно перестала разбираться в том, что на самом деле в тренде, а что является очередной безвкусицей, нестоящей даже внимания.

Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец прихвастнула новыми красными сапогами

На днях Виктория обнародовала в личном микроблоге новый видеоролик, на котором продемонстрировала фанатам ультрамодные красные сапоги.

«Как вам мои новые весенние сапожки от арт студии Воларе? Их сделали специально по моим меркам на заказ в Италии из телячьей флорентийской кожи! Супер удобная колодка и качественная мягкая кожа..обожаю эксклюзивные вещи ручной работы», - написала под видео Романец.

Как бы то ни было, но мало кто смог по достоинству оценить новую обувь экс-участницы телестройки. По словам все тех же злопыхателей, выбрав такие сапожки Виктория в очередной раз подтвердил, что у нее нет вкуса и чувства стиля.

Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец прихвастнула новыми красными сапогами

«Лапти если честно!!!», «Никакие!», «Отстойные сапожки! Отстойный у тебя вкус! Хватит позориться!», «Ну вообще не айс..такое..мне бы в них стыдно было бы на улицу выйти!», «По моему такие сапоги вообще не понятно для чего .вроде и не осень и не лето..», - пишут о сапожках Романец в Сети.


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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:26
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