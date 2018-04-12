Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец прихвастнула новыми красными сапогами

«Как вам мои новые весенние сапожки от арт студии Воларе? Их сделали специально по моим меркам на заказ в Италии из телячьей флорентийской кожи! Супер удобная колодка и качественная мягкая кожа..обожаю эксклюзивные вещи ручной работы», - написала под видео Романец.

«Лапти если честно!!!», «Никакие!», «Отстойные сапожки! Отстойный у тебя вкус! Хватит позориться!», «Ну вообще не айс..такое..мне бы в них стыдно было бы на улицу выйти!», «По моему такие сапоги вообще не понятно для чего .вроде и не осень и не лето..», - пишут о сапожках Романец в Сети.



В отсутствие вкуса у экс-звезды давно перестали сомневаться многочисленные недоброжелатели. Буквально все пользователи Сети уверены в том, что Виктория, которая так старается угнаться за модой, давно перестала разбираться в том, что на самом деле в тренде, а что является очередной безвкусицей, нестоящей даже внимания.На днях Виктория обнародовала в личном микроблоге новый видеоролик, на котором продемонстрировала фанатам ультрамодные красные сапоги.Как бы то ни было, но мало кто смог по достоинству оценить новую обувь экс-участницы телестройки. По словам все тех же злопыхателей, выбрав такие сапожки Виктория в очередной раз подтвердил, что у нее нет вкуса и чувства стиля.