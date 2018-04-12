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Соколовский и Дакота с дочерью обустраиваются в новом загородном доме

В Сети стало известно о том, что молодые родители Влад Соколовский и Рита Дакота обустраиваются в новом загородном доме. Несмотря на множество слухов, музыканты не покупали эту недвижимость, а сняли на срок ремонта в своей 5-комнатной квартире в Москве.

Соколовский и Дакота с дочерью обустраиваются в новом загородном доме

Влад Соколовский и Рита Дакота на днях сообщили своим поклонникам в Сети, что они наконец въехали в замечательный загородный дом, расположенный рядом с озером. Со слов молодой мамы, здесь есть огромный сад, собственный бассейн и большая веранда, что позволяет малышке Мие спокойно играть на свежем воздухе в любое время.

В Сети тут же появились слухи, что супруги в очередной раз потратились на покупку недвижимости, но позже выяснилось, что загородный дом в двух километрах от МКАДа пара всего лишь снимает на неопределённый срок. Уже совсем скоро в их 5-комнатной квартире в Москве начинается ремонт, который Соколовский и Дакота планируют провести с большим размахом: пригласить лучших дизайнеров, обставить апартаменты новой мебелью, часть из которой привезут с очередного отдыха с Бали.

Соколовский и Дакота с дочерью обустраиваются в новом загородном доме

Ранее Влад Соколовский и Рита Дакота вместе с дочерью Мией жили у родителей музыканта, что было очень удобно в плане помощи родственников по присмотру за малышкой, но вот расположение жилья оказалось немного не подходящим, ведь дорога до центра занимала слишком много времени. После этого музыканта пришли к решению купить 5-комнатные апартаменты в центре Москвы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:30
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