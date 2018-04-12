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Дмитрий Тарасов выставил на обозрение супругу без макияжа

Известный российский футболист, а также экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов выставил свою нынешнюю беременную супругу Анастасию Костенко на всеобщее обозрение в плохом свете.

Дмитрий Тарасов выставил на обозрение супругу без макияжа

Полузащитник столичного «Локомотива» опубликовал снимок с женой, где та запечатлена без макияжа и аккуратной прически.

Фанаты Дмитрия посчитали неправильным, что он позволил себе выложить фото с Анастасией Костенко, где та изображена без прически и макияжа. На фотографии модель, у которой всегда идеальный мейкап и безупречная укладка, предстала перед пользователями Инстаграма в домашнем образе.

Дмитрий Тарасов выставил на обозрение супругу без макияжа

В кадре волосы у девушки стянуты в пучок, а лицо выглядит неузнаваемо, ведь на нем нет и капли макияжа. На снимке также запечатлены многие члены семьи и даже пес, которые пребывают на отдыхе в бассейне.

Сейчас Анастасия ждет рождения малыша, а Тарасов старается как можно больше времени находиться с ней рядом. Девушка уже привыкла к повышенному вниманию к своей персоне и постоянной критике, а, вероятно, поэтому они проигнорировала бурную реакцию поклонников на это фото.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:14
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