Дмитрий Тарасов выставил на обозрение супругу без макияжа

Полузащитник столичного «Локомотива» опубликовал снимок с женой, где та запечатлена без макияжа и аккуратной прически.Фанаты Дмитрия посчитали неправильным, что он позволил себе выложить фото с Анастасией Костенко, где та изображена без прически и макияжа. На фотографии модель, у которой всегда идеальный мейкап и безупречная укладка, предстала перед пользователями Инстаграма в домашнем образе.В кадре волосы у девушки стянуты в пучок, а лицо выглядит неузнаваемо, ведь на нем нет и капли макияжа. На снимке также запечатлены многие члены семьи и даже пес, которые пребывают на отдыхе в бассейне.Сейчас Анастасия ждет рождения малыша, а Тарасов старается как можно больше времени находиться с ней рядом. Девушка уже привыкла к повышенному вниманию к своей персоне и постоянной критике, а, вероятно, поэтому они проигнорировала бурную реакцию поклонников на это фото.