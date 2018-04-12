Анна Седокова поделилась с поклонниками своим сексуальным опытом

Анна Седокова в настоящее время воспитывает своих детей одна. Певица призналась фанатам, что за свою жизнь у неё накопился некоторый сексуальный опыт, а потому считает, что может смело делиться ним с окружающими. Правда, со слов знаменитости, перед тем, как раздавать советы, ей пришлось обратиться за помощью к своему бывшему возлюбленному, у которого та поинтересовалась о лучшем сексе в его жизни.Седоковой было приятно услышать, что именно интимная близость с ней врезалась экс-бойфренду в память, а потому она поделилась собственными приёмами, позволяющими сохранять страсть в отношениях как можно дольше. Первым и самым главным правилом певица считает наличие сексуального нижнего белье в шкафу женщины. У неё самой, как оказалось, на полке всегда лежат аккуратно разложенные по цветам комплекты, ведь никто нельзя точно предугадать, в какой момент они понадобятся.Также Анна Седокова вспомнила, что все мужчины по своей природе охотники, а потому им необходимо создавать условия, в которых они смогут добиваться и завоёвывать женщину. В противном случае, считает исполнительница, интерес к женщине, готовой сразу же полностью раскрыться и, как говорят, «сдаться без боя», в миг пропадает.И напоследок Седокова рекомендовала подписчикам быть более открытыми к познанию всего нового. Лично для неё ограниченность человека хоть в чём-нибудь является настоящим «антивозбудителем». Певица уверена, что многогранный и жизнерадостный человек должен познавать не только себя и близких, но и окружающий мир, тогда с ним будет интересно всегда.