АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

Сергей Челобанов в программе «Секрет на миллион» заявил об отцовстве детей Аллы Пугачевой

На днях в эфире показали новый выпуск программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, главным героем которого стал некогда один и самых популярных исполнителей – Сергей Челобанов.

В ходе программы он рассказал некоторые подробности из с Аллой Пугачевой романе, а «секрет ом на миллион» мужчина назвал предположением, что отцом Гарри и Лизы является он, а не Максим Галкин.

Сергей Челобанов в программе «Секрет на миллион» заявил об отцовстве детей Аллы Пугачевой

По словам артиста, еще во времена их с Примадонной отношений, они очень долго пытались зачать ребенка, а потому певица могла сохранить его биоматериал, чтобы на закате своей карьеры обзавестись детьми.

Стоит отметить, что в эти слова мало кто из зрителей поверил. Многие решили, что Сергей Челобанов просто решил таким образом напомнить о себе, поскольку поколение 21 века совсем не знакомо с его творчеством и личностью в целом.

Плюс ко всему, многие в курсе, что организаторы программы «Секрет на миллион», в зависимости от скандальности «секрета» и популярности гостя, платят тому от 150 до 500 тысяч рублей, а потому советская звезда, в любом случае, получил свое денежное вознаграждение.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:09
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Соколовский и Дакота с дочерью обустраиваются в
В Подмосковье замечен будущий кроссовер Audi SQ8
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец
В России подорожали автомобили Subaru
Дмитрий Тарасов выставил на обозрение супругу без
Анна Седокова поделилась с поклонниками своим
Volkswagen-MAN выпустит электрический фургон MAN
Сергей Челобанов в программе «Секрет на миллион»
Александр Гобозов и Ольга Жарикова поругались
Шамбала расположена в ином измерении и является
Сын Дмитрия Шепелева заговорил цитатами
Поклонники подозревают, что у Ольги Бузовой
В Находке в детском саду закрыли две группы из-за
Кудрявую причёску Ольги Бузовой назвали тряпкой
Новый чип определит уровень содержания алкоголя в
Маша Распутина рассказала о проблемах больной
Дочь Бородиной и Омарова осваивает современные
На Марсе были обнаружены огромные структуры в
Дмитрий Дмитренко наконец возвратился из подъезда
Синий огонь над “Зоной 51” вызвал дискуссии среди
Ангел Victoria's Secret показала своё обнажённое
В России станут заботиться о здоровье офисных
Алена Савкина рассказала, что тайное прозвище
Хейтеры назвали Ольгу Рапунцель криворукой за
Ольга Бузова сообщила о примирении Романа Капаклы
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги
Эмили Ратаковски снялась в прозрачном пальто без
Брутальный образ Дарьи Пынзарь удивил фанатов
УАЗ выводит на рынок экспедиционную версию
Младшей дочери Ксении Бородиной очень нравятся
Просмотреть все новости