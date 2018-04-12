Сергей Челобанов в программе «Секрет на миллион» заявил об отцовстве детей Аллы Пугачевой

В ходе программы он рассказал некоторые подробности из с Аллой Пугачевой романе, а «секрет ом на миллион» мужчина назвал предположением, что отцом Гарри и Лизы является он, а не Максим Галкин.По словам артиста, еще во времена их с Примадонной отношений, они очень долго пытались зачать ребенка, а потому певица могла сохранить его биоматериал, чтобы на закате своей карьеры обзавестись детьми.Стоит отметить, что в эти слова мало кто из зрителей поверил. Многие решили, что Сергей Челобанов просто решил таким образом напомнить о себе, поскольку поколение 21 века совсем не знакомо с его творчеством и личностью в целом.Плюс ко всему, многие в курсе, что организаторы программы «Секрет на миллион», в зависимости от скандальности «секрета» и популярности гостя, платят тому от 150 до 500 тысяч рублей, а потому советская звезда, в любом случае, получил свое денежное вознаграждение.