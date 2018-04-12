Учёные: Подо льдом в Арктике есть суперсолёные озёра

Учёные обнаружили в канадской провинции Нунавут под слоем вечной мерзлоты два суперсолёных озера. Находка уникальна тем, что ранее найденные подледниковые озёра были пресными. Специалисты полагают, что обнаруженные водоёмы расположены подо льдом на глубине 550-750 метров. Солёность воды озёр может превышать океанскую воду в несколько раз.Учёные назвали открытие суперсолёных озёр в Арктике важным научным событием. Специалисты надеются обнаружить в воде микроорганизмы, которые смогли развиться при отсутствии связи с атмосферой. Изучение этих скрытых водоёмов позволит получить представление о внеземной жизни и разработать способы выживания в экстремальных условиях.