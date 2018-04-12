Никиту Джигурду постигла судьба Джигарханяна

Никита Джигурда провел параллель между событиями в своей судьбе и других российских знаменитостей в сфере кино, эстрады, культурной среды вообще.Он имеет в виду, что против него и ряда других людей ведется информационная война, развязанная телевизионными боссами.Джигурда с телеэкранов слышит только нелестные слова в свой адрес, его выставляют фигурантом грязных скандалов, разврата, а самого – лжецом. Особо поднаторел в этом ремесле Первый канал, по мнению актера.Артист вспомнил в связи с этим эпизод, когда в эфир этого телеканала не выпустили шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. А именно в том выпуске приняла участие родная сестра Людмилы Браташ, скончавшейся кумы артиста, Светлана Романова, с которой актер продолжает вести судебные тяжбы о многомиллионном наследстве покойной.Никита заявляет, что Светлана Романова лжет в 90% ответов на детекторе лжи, но программу так и не выпустили в эфир, сокрушается Джигурда.Артист в конце концов сказал, что глумятся не только над ним, но и другими «лучшими мужиками страны» − Александром Серовым, Александром Новиковым, Арменом Джигарханяном. И, добавил Джигурда, он знает, кто есть закулисным дирижером травли.