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Александр Гобозов и Ольга Жарикова поругались из-за бананов

На скандальной телестройке «Дом-2» возник очередной конфликт из-за еды, главными героями которого оказались Александр Гобозов и Ольга Жарикова.

Не так давно Саша заявил Оле, что хочет, чтобы она избавилась от лишнего веса, который ему не только не нравится, но и очень раздражает. Мужчина даже пообещал своей избраннице, что если та похудеет, он подарит Жариковой дорогостоящий планшет, о котором она так давно мечтала.

Александр Гобозов и Ольга Жарикова поругались из-за бананов

Несмотря на то, что девушка села на диету, ребята продолжают ругаться. А скандалят Александр с Олей не из-за того, что девушка продолжает кушать, а из-за того, что брюнетка отказывается есть полезную еду.

Несколько дней назад прошло очередное вечернее шоу, на котором пара снова поскандалила. Оказывается, что Жариковой нужно было съесть очень много бананов, кушать которые девушка напрочь отказалась. Тем не менее, Гобозов решил все за свою возлюбленную. Мужчина буквально начал насильно кормить Ольгу, что очень ей не понравилось.

Разобраться и решить конфликт участникам до сих пор не удалось. Александр, в свою очередь, продолжает подливать масла в огонь. Мужчина заявил, что его не устраивает то, что его избранница настолько зависима от пищи и начал высказывать Ольге претензии по поводу ее веса.

Александр Гобозов и Ольга Жарикова поругались из-за бананов

По словам Гобозова, Жарикова всего за несколько месяцев набрала 13 килограмм лишнего веса, которые буквально изуродовали девушку. При этом Саша решил указать, что не заставляет Олю садиться на жесткую диету, а просто просит ее позаботиться о своем здоровье.

«У них такие проблемы смешные. Я бы со своим из-за бананов не грызлась», «Не знают из-за чего поругаться, так хоть из-за бананов», «А по-моему, самая натуральная пара. В жизни разве ругаются только по серьезным поводам?», - говорят о паре фанаты «Дома-2».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:01
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