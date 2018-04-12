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Поклонники раскритиковали Таню Терешину после измазанного косметикой лица ее наследницы

Певица решила опубликовать в Instagram новое фото, где ее наследница позирует перед камерой с измазанным косметикой лицом. Поклонники раскритиковали Таню Терешину, оставившую ребенка без присмотра.

Многие люди отметили, что не понимают стремление матерей, позволяющих своим чадам красить лица их гримом. Вредные компоненты, содержащиеся в такой продукции, могут нанести вред детской коже и стать причиной возникновения аллергии. Подписчики заметили, что девочка намазала тенями губы, которые потом могут попасть внутрь ее организма.

Поклонники раскритиковали Таню Терешину после измазанного косметикой лица ее наследницы


Они попросили Таню Терешину прятать свои косметические средства, после чего подчеркнули, что такие сюжеты не стоит выставлять на странице. Пользователи сетей предложили исполнительнице быстро умыть малышку, которая сейчас напоминает Маугли, хотя некоторые лица призвали народ не делать из мухи слона и успокоиться.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:50
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