Беспилотники США способны выследить и уничтожить катера противника

Учёные разработали бинарную систему управления для беспилотников, позволяющую не только выслеживать объекты, но и уничтожать их. Новый аппарат RQ-20B Puma снабдили тепловизором, инновационной камерой, а также прибором распознавания цели. Разработчики отмечают, что больше всего внимания уделялось инструменту распознавания.После обнаружения цели RQ-20B Puma подаёт сигнал носителю боеприпасов. В случае отмены приказа на уничтожение объекта, аппарат продолжает держаться возле предполагаемой цели, держа её на прицеле. Специалисты провели серию тестов нового беспилотника, которые доказали эффективность системы в выслеживании и уничтожении катеров.