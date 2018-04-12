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Беспилотники США способны выследить и уничтожить катера противника

Американская компания AeroVironment по заказу Пентагона разработала беспилотники направленного действия. Аппараты научили взаимодействовать с дронами уничтожения. Теперь беспилотники могут выследить и уничтожить катера противника.

Беспилотники США способны выследить и уничтожить катера противника


Учёные разработали бинарную систему управления для беспилотников, позволяющую не только выслеживать объекты, но и уничтожать их. Новый аппарат RQ-20B Puma снабдили тепловизором, инновационной камерой, а также прибором распознавания цели. Разработчики отмечают, что больше всего внимания уделялось инструменту распознавания.

После обнаружения цели RQ-20B Puma подаёт сигнал носителю боеприпасов. В случае отмены приказа на уничтожение объекта, аппарат продолжает держаться возле предполагаемой цели, держа её на прицеле. Специалисты провели серию тестов нового беспилотника, которые доказали эффективность системы в выслеживании и уничтожении катеров.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:00
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