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Поклонники подозревают, что у Ольги Бузовой началось раздвоение личности

Пользователи Сети стали подозревать, что у теледивы начались проблемы с психическим здоровьем, а если быть точнее, у нее началось раздвоение личности.

Поклонники подозревают, что у Ольги Бузовой началось раздвоение личности

В Сети появился видеоролик, в котором звезда «Дома-2» сама у себя взяла интервью. И это на фоне того, что у певицы, ведущей, актрисы, а также «Королевы Инстаграма» едва ли не каждые три дня журналисты разных изданий берут интервью.

По всей видимости, яркой натуре наставницы скандальной телестройки этого оказалось мало, и теперь Ольга берет интервью сама у себя. Она задает себе вопросы, и сама же отвечает на них. К слову, все эти вопросы ей итак задают «акулы пера».

Таким образом, пользователи Сети подозревают, что находясь в постоянном напряженном графике, уделяя ежедневному сну не более 3-4 часов, Бузова очень рискует лишиться рассудка. Ведь какая психика выдержит такое напряжение столь длительное время?
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:54
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