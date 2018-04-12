Поклонники подозревают, что у Ольги Бузовой началось раздвоение личности

В Сети появился видеоролик, в котором звезда «Дома-2» сама у себя взяла интервью. И это на фоне того, что у певицы, ведущей, актрисы, а также «Королевы Инстаграма» едва ли не каждые три дня журналисты разных изданий берут интервью.По всей видимости, яркой натуре наставницы скандальной телестройки этого оказалось мало, и теперь Ольга берет интервью сама у себя. Она задает себе вопросы, и сама же отвечает на них. К слову, все эти вопросы ей итак задают «акулы пера».Таким образом, пользователи Сети подозревают, что находясь в постоянном напряженном графике, уделяя ежедневному сну не более 3-4 часов, Бузова очень рискует лишиться рассудка. Ведь какая психика выдержит такое напряжение столь длительное время?