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Китайские медики назвали обструктивную болезнь легких “чумой XXI века”

Китайские медики проанализировали статистку смертности от заболеваний и сделали неутешительные выводы. Они назвали обструктивную болезнь легких “чумой XXI века”, потому что этот недуг стал причиной летального исхода 870000 жителей страны.

Также им болеют 100 млн жителей, а негативные факторы, куда относится курение, смог и быстрое старение организма, только усиливают ситуацию. Ученые отметили, что сейчас болезнь даже опередила онкологию и СПИД, отличаясь своими симптомами от привычной пневмонии или туберкулеза.

Китайские медики назвали обструктивную болезнь легких “чумой XXI века”


У человека возникает ограничение доступа воздуха в дыхательные пути, но коварный недуг не дает о себе знать много лет, пока не достигнет необратимых процессов в организме. Пока врачи не могут остановить развитие патологии и найти препараты, способные вылечить заболевание.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
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