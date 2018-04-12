Китайские медики назвали обструктивную болезнь легких “чумой XXI века”
Китайские медики проанализировали статистку смертности от заболеваний и сделали неутешительные выводы. Они назвали обструктивную болезнь легких “чумой XXI века”, потому что этот недуг стал причиной летального исхода 870000 жителей страны.
Также им болеют 100 млн жителей, а негативные факторы, куда относится курение, смог и быстрое старение организма, только усиливают ситуацию. Ученые отметили, что сейчас болезнь даже опередила онкологию и СПИД, отличаясь своими симптомами от привычной пневмонии или туберкулеза.
У человека возникает ограничение доступа воздуха в дыхательные пути, но коварный недуг не дает о себе знать много лет, пока не достигнет необратимых процессов в организме. Пока врачи не могут остановить развитие патологии и найти препараты, способные вылечить заболевание.
Также им болеют 100 млн жителей, а негативные факторы, куда относится курение, смог и быстрое старение организма, только усиливают ситуацию. Ученые отметили, что сейчас болезнь даже опередила онкологию и СПИД, отличаясь своими симптомами от привычной пневмонии или туберкулеза.
У человека возникает ограничение доступа воздуха в дыхательные пути, но коварный недуг не дает о себе знать много лет, пока не достигнет необратимых процессов в организме. Пока врачи не могут остановить развитие патологии и найти препараты, способные вылечить заболевание.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40