Китайские медики назвали обструктивную болезнь легких “чумой XXI века”

Также им болеют 100 млн жителей, а негативные факторы, куда относится курение, смог и быстрое старение организма, только усиливают ситуацию. Ученые отметили, что сейчас болезнь даже опередила онкологию и СПИД, отличаясь своими симптомами от привычной пневмонии или туберкулеза.У человека возникает ограничение доступа воздуха в дыхательные пути, но коварный недуг не дает о себе знать много лет, пока не достигнет необратимых процессов в организме. Пока врачи не могут остановить развитие патологии и найти препараты, способные вылечить заболевание.