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Кудрявую причёску Ольги Бузовой назвали тряпкой на швабре

Известная ведущая и певица Ольга Бузова довольно часто меняет свой имидж.

Девушка часто меняет прически, стрижки и мейк-ап. Но вот очередная причёска Оли подписчикам не понравилась и они назвали её макаронами по-узбекски и шваброй.

И только самые преданные фанаты оценили кудряшки Бузовой по всей длине её волос.

Кудрявую причёску Ольги Бузовой назвали тряпкой на швабре

В очередном из своих постов девушка прорекламировала средства по уходу за волосами и кожей.

«У меня есть много секретиков, как выглядеть на все 100% всегда! Новые патчи с ласточкиным гнездом! Сразу минус 10 лет!», - пишет в микроблоге звезда.

Однако реклама в Инстаграме не привлекла внимание фанатов, куда больше внимания подписчики уделили её волнистым волосам. Многие сначала поинтересовались, как ласточки терпят, чтобы из их гнезд сотворили экстракт.

Правда, позже выяснилось, что речь идет о слюнях, собранных у этих птиц. После этого всё внимание и переключилось на прическу Ольги.

«Зачем она делает эти макароны на голове!?», «Волосы смотрятся, как тряпка на швабре», «...на голове макароны по-узбекски», - в частности прокомментировали недовольные подписчики.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:49
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