Кудрявую причёску Ольги Бузовой назвали тряпкой на швабре

«У меня есть много секретиков, как выглядеть на все 100% всегда! Новые патчи с ласточкиным гнездом! Сразу минус 10 лет!», - пишет в микроблоге звезда.

«Зачем она делает эти макароны на голове!?», «Волосы смотрятся, как тряпка на швабре», «...на голове макароны по-узбекски», - в частности прокомментировали недовольные подписчики.

Девушка часто меняет прически, стрижки и мейк-ап. Но вот очередная причёска Оли подписчикам не понравилась и они назвали её макаронами по-узбекски и шваброй.И только самые преданные фанаты оценили кудряшки Бузовой по всей длине её волос.В очередном из своих постов девушка прорекламировала средства по уходу за волосами и кожей.Однако реклама в Инстаграме не привлекла внимание фанатов, куда больше внимания подписчики уделили её волнистым волосам. Многие сначала поинтересовались, как ласточки терпят, чтобы из их гнезд сотворили экстракт.Правда, позже выяснилось, что речь идет о слюнях, собранных у этих птиц. После этого всё внимание и переключилось на прическу Ольги.