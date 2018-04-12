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Сын Дмитрия Шепелева заговорил цитатами известного психолога

Ведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что его сын Платон уже начинает говорить цитатами известного психолога. Оказалось, то 5-летний Платон в спорах с отцом на бытовые темы вспоминает высказывания Михаила Лабковского.


Сын Дмитрия Шепелева заговорил цитатами известного психолога

Дмитрий Шепелев не очень часто рассказывает фанатам в Сети о том, как проходят будни его сына, а также старается лишний раз не привлекать к себе внимание, но недавно рассказал о курьёзном случае, случившемся с ним и ребёнком дома.

В своём микроблоге ведущий написал, что заговорил с Платоном по поводу важности своевременной чистки зубов, когда 5-летний наследник вдруг твёрдо заявил, что чистить нужно каждый день, иначе все выпадут, а в конце подкрепил свои слова фразой

«И запомни, папа, так говорит Лабковский!».

Шепелев откровенно признался, что увлекается сейчас книгой именно этого известного психолога, часто обсуждает её в кругу друзей и дома, но не ожидал, что сына станет его цитировать.

Также ведущий подчеркнул, что этот случай он обязательно запишет в свой специальный дневник, который ведёт для учёта наиболее важных и значимых событий в жизни Платона.
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dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:55
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