Сын Дмитрия Шепелева заговорил цитатами известного психолога

«И запомни, папа, так говорит Лабковский!».

Дмитрий Шепелев не очень часто рассказывает фанатам в Сети о том, как проходят будни его сына, а также старается лишний раз не привлекать к себе внимание, но недавно рассказал о курьёзном случае, случившемся с ним и ребёнком дома.В своём микроблоге ведущий написал, что заговорил с Платоном по поводу важности своевременной чистки зубов, когда 5-летний наследник вдруг твёрдо заявил, что чистить нужно каждый день, иначе все выпадут, а в конце подкрепил свои слова фразойШепелев откровенно признался, что увлекается сейчас книгой именно этого известного психолога, часто обсуждает её в кругу друзей и дома, но не ожидал, что сына станет его цитировать.Также ведущий подчеркнул, что этот случай он обязательно запишет в свой специальный дневник, который ведёт для учёта наиболее важных и значимых событий в жизни Платона.