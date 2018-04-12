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В руках Карины Мишулиной новые доказательства лжи Тимура Еремеева

Законная наследница актера Спартака Мишулина Карина нашла новые факты того, что Тимур Еремеев, называющий себя внебрачным сыном артиста, лжет. Судить об этом можно хотя бы по тому, что молодой человек отказывается предъявить свое свидетельство о рождении, заявляет Мишулина.


В руках Карины Мишулиной новые доказательства лжи Тимура Еремеева


Законная наследница покойного актера Спартака Мишулина Карина продолжает настаивать на том, что Тимур Еремеев, который называет себя ее сводным братом, говорит неправду. По словам Карины, у нее на руках имеются новые доказательства его лжи.

После того, как Тимур Еремеев назвался внебрачным сыном Спартака Мишулина, дочь и вдова актера были в недоумении от отсутствия фактов подобного признания. Женщины без длительных раздумий решили разобраться в этом деле через суд. Однако молодой человек все же выиграл дело, тогда как апелляция вдовы и дочери не были рассмотрены вовсе. Юрист Мишулиных обратился в суд с жалобой, и теперь только в мае будет рассмотрено дело.

Наследница усопшего артиста убеждена в своей правоте относительно того, что Еремеев лжет. Факты, доказывающие его ложь, Карина предпочитает не раскрывать сразу. Однако одним из доказательств вранья, якобы ее сводного брата, является то, что он до сих пор не предъявил документ, подтверждающий их родство. По мнению Мишулиной, в свидетельстве в графе про отца записано имя его истинного родителя, а не прочерк, как уверяет Тимур.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:30
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