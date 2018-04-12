Маша Распутина рассказала о проблемах больной старшей дочери

Как оказалось, старшая дочь Маши Распутиной Лидия болеет уже давно. Женщина появилась на свет в 1985 году во время отношений певицы с первым мужем Владимиром Ермаковым, а сейчас наблюдается в специальной психиатрической больнице, куда периодически приезжает примерно на две недели. После этого, признаётся Распутина, дочь Лидия ещё некоторое время чувствует себя нормально, но позже звёздная мать снова замечает странности в её поведении.Со слов певицы, Лидия Ермакова может слышать странные посторонние голоса, видеть какие-то видения. В студии «Секрета на миллион» Маша Распутина заявила, что порой сравнивает больную дочь со своей постоянно ноющей зубной болью, которая никогда не прекращается. Несмотря на это, звезда успешно совмещает уход за наследницей от первого брака, а также воспитание дочери, родившейся в отношениях с нынешним мужем Виктором Захаровым.