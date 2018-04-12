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Российские ученые будут лечить сердечную недостаточность методами космической медицины

Российские ученые обратили внимание на положительные эффекты космической медицины, используемой на МКС. Такие методы помогут им в лечении сердечной недостаточности у людей.

Уникальные способы оказания первой помощи пациентам комфортабельны и безопасны для здоровья. Сотрудники РАН планируют создать помещение с космическими условиями, после чего здесь будет использоваться миостимуляция.

Российские ученые будут лечить сердечную недостаточность методами космической медицины


Электроды, наложенные на пострадавшие мышцы, позволят быстро сократить и расслабить такие участки тела. Это может стать альтернативой изнурительным тренировкам, но пока проект еще находится в разработке и ученые не озвучили сроки его реализации на практике.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:20
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