Российские ученые будут лечить сердечную недостаточность методами космической медицины
Российские ученые обратили внимание на положительные эффекты космической медицины, используемой на МКС. Такие методы помогут им в лечении сердечной недостаточности у людей.
Уникальные способы оказания первой помощи пациентам комфортабельны и безопасны для здоровья. Сотрудники РАН планируют создать помещение с космическими условиями, после чего здесь будет использоваться миостимуляция.
Электроды, наложенные на пострадавшие мышцы, позволят быстро сократить и расслабить такие участки тела. Это может стать альтернативой изнурительным тренировкам, но пока проект еще находится в разработке и ученые не озвучили сроки его реализации на практике.
Уникальные способы оказания первой помощи пациентам комфортабельны и безопасны для здоровья. Сотрудники РАН планируют создать помещение с космическими условиями, после чего здесь будет использоваться миостимуляция.
Электроды, наложенные на пострадавшие мышцы, позволят быстро сократить и расслабить такие участки тела. Это может стать альтернативой изнурительным тренировкам, но пока проект еще находится в разработке и ученые не озвучили сроки его реализации на практике.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:20