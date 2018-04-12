Дочь Бородиной и Омарова осваивает современные технологии

«Честно говоря немного туповатая эта ваша Siri, даже сказки не знает. Внимание просмотр этого ролика может вызвать Siri!», - написал под последним видео с Теей Омаров.

«Милашка,я от неё балдею», «Кукла маленькая,такая шшшладкааяяя!», «Папа таак целует», «Курбан, вы вообще работаете? Сложилось впечатление что дома с дочей сидите», «Какой клевый Папа! Всегда вызывают у меня восхищение мужчины, способные так любить своих детей и демонстрировать эту любовь!! Тэе очень повезло с Мамочкой и Папочкой», - пишут комментаторы.

Муж телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» продолжает активно веселить большое количество пользователей Сети свежими фотографиями и видеозаписями 2-летней Теоны Курбановны.С недавнего времени, а если быть точнее после закрытия одной из бизнес-компаний Курбана Омарова, мужчина начал весьма много времени проводить со своим семейством, в частности с младшей дочерью Теей. Ежедневно муж Ксении публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новые смешные ролики, главной героиней которых зачастую оказывается самая младшая наследница семьи Омарова-Бородиной.Считанные часы прошли после того, как бизнесмен выложил в Сеть очередную запись с Теоной, однако уже сейчас ролик набрал почти 500 тысяч просмотров и чуть больше 63 тысяч лайокв.Большое количество поклонников звездного семейства тут же начали просто-таки забрасывать 2-летнюю Курбановну приятными словами, а некоторые даже поинтересовались у Омарова, работает ли он или постоянно сидит дома с детьми.