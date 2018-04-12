АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

Дмитрий Дмитренко наконец возвратился из подъезда домой

Накануне мы сообщали, что муж Ольги Рапунцель Дима Дмитренко после ссоры со своей тещей ушёл из дома.

Сначала парень собирался навсегда улететь во Владивосток, правда, затем передумал и заночевал в подъезде, пока тёща не уйдет из его квартиры.

Дмитрий Дмитренко наконец возвратился из подъезда домой

Сама Рапунцель оказалась меж двух огней. И немудрено, ведь ей дороги оба человека и ссоры близких ей невероятно тяжело перенести.

А вот сегодня и появилась информация, что Оля отправила свою мать на Дом-2. Только после этого мужчина смог вернуться в семью.

Получается, что в итоге девушка выбрала мужа, с которым хочет провести жизнь, а свою матушку отпустила на Поляну, чтобы там она помогла младшей дочке Алёне Савкиной.

Надо напомнить, что Дмитриенко утверждал, что Татьяна Владимировна намеренно разрушала его семью. Теща открыто говорила, что зять не имеет никакого права голоса, ведь он никто. Кроме этого, мать Рапунцель сказала, что будет делать всё, чтобы развести Олю с этим молодым человеком, который якобы оказался ничтожеством.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:27
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Соколовский и Дакота с дочерью обустраиваются в
В Подмосковье замечен будущий кроссовер Audi SQ8
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец
В России подорожали автомобили Subaru
Дмитрий Тарасов выставил на обозрение супругу без
Анна Седокова поделилась с поклонниками своим
Volkswagen-MAN выпустит электрический фургон MAN
Сергей Челобанов в программе «Секрет на миллион»
Александр Гобозов и Ольга Жарикова поругались
Шамбала расположена в ином измерении и является
Сын Дмитрия Шепелева заговорил цитатами
Поклонники подозревают, что у Ольги Бузовой
В Находке в детском саду закрыли две группы из-за
Кудрявую причёску Ольги Бузовой назвали тряпкой
Новый чип определит уровень содержания алкоголя в
Маша Распутина рассказала о проблемах больной
Дочь Бородиной и Омарова осваивает современные
На Марсе были обнаружены огромные структуры в
Дмитрий Дмитренко наконец возвратился из подъезда
Синий огонь над “Зоной 51” вызвал дискуссии среди
Ангел Victoria's Secret показала своё обнажённое
В России станут заботиться о здоровье офисных
Алена Савкина рассказала, что тайное прозвище
Хейтеры назвали Ольгу Рапунцель криворукой за
Ольга Бузова сообщила о примирении Романа Капаклы
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги
Эмили Ратаковски снялась в прозрачном пальто без
Брутальный образ Дарьи Пынзарь удивил фанатов
УАЗ выводит на рынок экспедиционную версию
Младшей дочери Ксении Бородиной очень нравятся
Просмотреть все новости