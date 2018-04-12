49-летняя Валерия планирует родить ребенка самостоятельно

Будучи замужем за продюсером Александром Шульгиным, певица трижды стала матерью. Но даже трое общих детей не спасли брак от распада. Вот уже на протяжении 14 лет Валерия счастлива в замужестве с Иосифом Пригожиным. Общих детей у звездной пары пока нет. В минувшем году в их семье произошла трагедия: исполнительница потеряла ребенка на ранних сроках беременности.По словам самой Валерии, в тот момент, когда они с Иосифом задумались над тем, чтобы завести ребенка, она на самом деле оказалась беременна. Однако вновь испытать радость материнства певице так и не удалось. Невзирая на трудности, Валерия хотела бы снова стать матерью, не прибегая к достижениям современной медицины.Звезда эстрады признается, что сейчас ходят много разговоров о возможности родить в любом возрасте, более того, приводятся примеры. Но сама Валерия не хочет химичить, если Бог даст ребенка – это будет приятный сюрприз. В этом году певице исполняется 50 лет, но, как знаменитость сама утверждает, чувствует она себя гораздо моложе этих лет. Поддерживать форму артистке помогает правильно питание, спорт, любовь к семье и жизни.