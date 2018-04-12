Ангел Victoria's Secret показала своё обнажённое беременное фото в Instagram

Модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол сейчас находится на шестом месяце беременности. Уже известно, что звезда вскоре станет мамой ещё одного мальчика. Судя по вдохновляющим постам в Сети, будущая мама чувствует себя хорошо, а также наслаждается своим нынешним положением.В микроблоге Свейнпол фолловеры уже оценили её новое обнажённое фото, которое беременная модель подписала словами о духовном и физическом единении тела, а также отметила, что женщина прекрасна всегда, а если она ещё и носит в себе новую жизнь, тогда точно нет ничего прекрасней её форм.В комментариях к посту поклонники ангела Victoria's Secret восхищённо отозвались о привлекательности и харизматичности модели, отметив, что в свои 29 лет молодая мама выглядит, как юная девушка. Некоторые уже пожелали беременной Свейнпол лёгких родов и здоровья всей семье.