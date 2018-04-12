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Ангел Victoria's Secret показала своё обнажённое беременное фото в Instagram

Одна из ангелов Victoria's Secret Кэндис Свейнпол опубликовала своё обнажённое беременное фото в Instagram. Модель из Южной Африки считает, что тело женщины в положении является самым прекрасным и привлекательным.

Ангел Victoria's Secret показала своё обнажённое беременное фото в Instagram

Модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол сейчас находится на шестом месяце беременности. Уже известно, что звезда вскоре станет мамой ещё одного мальчика. Судя по вдохновляющим постам в Сети, будущая мама чувствует себя хорошо, а также наслаждается своим нынешним положением.

В микроблоге Свейнпол фолловеры уже оценили её новое обнажённое фото, которое беременная модель подписала словами о духовном и физическом единении тела, а также отметила, что женщина прекрасна всегда, а если она ещё и носит в себе новую жизнь, тогда точно нет ничего прекрасней её форм.

Ангел Victoria's Secret показала своё обнажённое беременное фото в Instagram

В комментариях к посту поклонники ангела Victoria's Secret восхищённо отозвались о привлекательности и харизматичности модели, отметив, что в свои 29 лет молодая мама выглядит, как юная девушка. Некоторые уже пожелали беременной Свейнпол лёгких родов и здоровья всей семье.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:15
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