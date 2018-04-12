Ученые: На поверхности Солнца открылись три корональных отверстия

Такие структуры являются холодными областями плазмы, имеющими небольшую плотность. Благодаря данному процессу можно избежать возникновения солнечного ветра, способного взрывать электромагнитные излучения. Его приход может вызвать небольшие колебания энергетической системы.Также могут возникнуть помехи в работе связи на спутниках, но магнитные бури минуют человечество, потому что размеры отверстий небольшие. Ученые выяснили, что космические процессы негативно отражаются на морских млекопитающих, нарушая их “внутренние компасы”.