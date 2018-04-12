Алена Савкина рассказала, что тайное прозвище дочери Рапунцель и Дмитренко – Бусинка

«Бусинка, как же это мило!», «Я думаю, что бабушка такое прозвище дала внучке из-за черных глаз малышки», «Бубачка. Бусинка. Наверное и назвали как-то необычно», - пишут пользователи в Сети.

Несмотря на то, что семейство Рапунцель-Дмитренко продолжают тщательно скрывать имя новорожденной малышки, Алена Савкина решила рассказать своим подписчикам, как девочку называет ее бабушка.Нужно сказать, что Алена по-прежнему отказывается называть настоящее имя дочери Ольги и Дмитрия. Однако довольно спокойно длинноволосая красавица сообщила, что бабушка малышки – Татьяна Владимировна с первых дней появления девочки на свет называет ее «Бусинка».Стоит напомнить, что Рапунцель и Дмитренко пообещали своим поклонникам, что озвучат имя своей наследницы через несколько месяцев, сразу же в тот день, когда вернуться в Периметр. Савкина в свою очередь постоянно путается в показаниях.Сначала девушка говорила о том, что не может озвучить имя племянницы, теперь же и вовсе заявляет, что даже не знает, как на самом деле назвала Оля и Дмитрий девочку.Несколько дней назад Алена вышла в прямой эфир, в котором в очередной раз начала настаивать на том, что не знает имени новорожденной малышки. Тем не менее, девушка подчеркнула, что у Бусинки и ее родителей все хорошо, а это является самым главным.К слову, фолловеры не единожды уже говорили, что надеяться на то, что Ольга и Дмитрий все-таки проговорятся и озвучат имя дочери еще до появления на «Доме-2».