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Алена Савкина рассказала, что тайное прозвище дочери Рапунцель и Дмитренко – Бусинка

Младшая сестра Ольги Рапунцель раскрыла тайное прозвище дочери «брендов» телестройки «Дом-2».

Несмотря на то, что семейство Рапунцель-Дмитренко продолжают тщательно скрывать имя новорожденной малышки, Алена Савкина решила рассказать своим подписчикам, как девочку называет ее бабушка.

Алена Савкина рассказала, что тайное прозвище дочери Рапунцель и Дмитренко – Бусинка

Нужно сказать, что Алена по-прежнему отказывается называть настоящее имя дочери Ольги и Дмитрия. Однако довольно спокойно длинноволосая красавица сообщила, что бабушка малышки – Татьяна Владимировна с первых дней появления девочки на свет называет ее «Бусинка».

Стоит напомнить, что Рапунцель и Дмитренко пообещали своим поклонникам, что озвучат имя своей наследницы через несколько месяцев, сразу же в тот день, когда вернуться в Периметр. Савкина в свою очередь постоянно путается в показаниях.

Сначала девушка говорила о том, что не может озвучить имя племянницы, теперь же и вовсе заявляет, что даже не знает, как на самом деле назвала Оля и Дмитрий девочку.

Алена Савкина рассказала, что тайное прозвище дочери Рапунцель и Дмитренко – Бусинка

Несколько дней назад Алена вышла в прямой эфир, в котором в очередной раз начала настаивать на том, что не знает имени новорожденной малышки. Тем не менее, девушка подчеркнула, что у Бусинки и ее родителей все хорошо, а это является самым главным.

«Бусинка, как же это мило!», «Я думаю, что бабушка такое прозвище дала внучке из-за черных глаз малышки», «Бубачка. Бусинка. Наверное и назвали как-то необычно», - пишут пользователи в Сети.

К слову, фолловеры не единожды уже говорили, что надеяться на то, что Ольга и Дмитрий все-таки проговорятся и озвучат имя дочери еще до появления на «Доме-2».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:07
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