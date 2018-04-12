На протяжении 50 лет учёные спорят о том, кто являлся владельцем клада из Карамболо. Последние исследования испанских специалистов помогли поставить точку в этом вопросе. В 1950-х годах в ходе раскопок на холме Эль Карамболо был найден клад - 20 украшений из золота, весом в 3 килограмма, чей возраст составлял 2,5 тысячи лет. В той местности ранее было государство Тартесс, позднее рядом был построен финикийский порт Гадир. Споры велись в отношении того, принадлежали ли украшения местному населению или их привезли финикийцы.Учёные открыли тайну происхождения клада из Карамболо. Применение изотопного анализа и масс-спектрометрии показало, что золотые украшения были изготовлены из местного драгоценного металла, однако позднее их переплавляли по финикийским технологиям.