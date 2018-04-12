Учёные открыли тайну происхождения клада из Карамболо
Учёные из Испании смогли определить происхождение клада из Карамболо. Золотые украшения, которым насчитывается 2,5 тысячи лет, были изготовлены из местного сырья по технологиям финикийцев.
На протяжении 50 лет учёные спорят о том, кто являлся владельцем клада из Карамболо. Последние исследования испанских специалистов помогли поставить точку в этом вопросе. В 1950-х годах в ходе раскопок на холме Эль Карамболо был найден клад - 20 украшений из золота, весом в 3 килограмма, чей возраст составлял 2,5 тысячи лет. В той местности ранее было государство Тартесс, позднее рядом был построен финикийский порт Гадир. Споры велись в отношении того, принадлежали ли украшения местному населению или их привезли финикийцы.
Учёные открыли тайну происхождения клада из Карамболо. Применение изотопного анализа и масс-спектрометрии показало, что золотые украшения были изготовлены из местного драгоценного металла, однако позднее их переплавляли по финикийским технологиям.
На протяжении 50 лет учёные спорят о том, кто являлся владельцем клада из Карамболо. Последние исследования испанских специалистов помогли поставить точку в этом вопросе. В 1950-х годах в ходе раскопок на холме Эль Карамболо был найден клад - 20 украшений из золота, весом в 3 килограмма, чей возраст составлял 2,5 тысячи лет. В той местности ранее было государство Тартесс, позднее рядом был построен финикийский порт Гадир. Споры велись в отношении того, принадлежали ли украшения местному населению или их привезли финикийцы.
Учёные открыли тайну происхождения клада из Карамболо. Применение изотопного анализа и масс-спектрометрии показало, что золотые украшения были изготовлены из местного драгоценного металла, однако позднее их переплавляли по финикийским технологиям.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:50