Хейтеры назвали Ольгу Рапунцель криворукой за неумелое пеленание
Уже почти две недели участница «Дом-2» Ольга Рапунцель наслаждается материнством и неустанно об этом рассказывает подписчикам.
Но пользователи не так доверчивы, как хотелось бы Рапе, и замечают, что молодая мама совершенно не умеет делать элементарные вещи, к примеру, пеленать младенца.
Сама Ольга заверяет всех, что девочка не приносит ей никаких особых хлопот, но подписчики оценили, как Рапунцель неумело замотала дочку в одеяло и убеждены, что это не единственная трудность, с которой ей пришлось столкнуться.
На защиту своей супруги встал Дмитрий Дмитренко, который заявил, что Ольга Рапунцель отличная жена, мать и хозяйка и ребенка пеленает, так как ей подсказывает материнский инстинкт.
Впрочем, хейтеры не обратили внимания на «лепет» Дмитренко и назвали Рапунцель криворукой.
Но пользователи не так доверчивы, как хотелось бы Рапе, и замечают, что молодая мама совершенно не умеет делать элементарные вещи, к примеру, пеленать младенца.
Сама Ольга заверяет всех, что девочка не приносит ей никаких особых хлопот, но подписчики оценили, как Рапунцель неумело замотала дочку в одеяло и убеждены, что это не единственная трудность, с которой ей пришлось столкнуться.
На защиту своей супруги встал Дмитрий Дмитренко, который заявил, что Ольга Рапунцель отличная жена, мать и хозяйка и ребенка пеленает, так как ей подсказывает материнский инстинкт.
Впрочем, хейтеры не обратили внимания на «лепет» Дмитренко и назвали Рапунцель криворукой.