Хейтеры назвали Ольгу Рапунцель криворукой за неумелое пеленание

Но пользователи не так доверчивы, как хотелось бы Рапе, и замечают, что молодая мама совершенно не умеет делать элементарные вещи, к примеру, пеленать младенца.Сама Ольга заверяет всех, что девочка не приносит ей никаких особых хлопот, но подписчики оценили, как Рапунцель неумело замотала дочку в одеяло и убеждены, что это не единственная трудность, с которой ей пришлось столкнуться.На защиту своей супруги встал Дмитрий Дмитренко, который заявил, что Ольга Рапунцель отличная жена, мать и хозяйка и ребенка пеленает, так как ей подсказывает материнский инстинкт.Впрочем, хейтеры не обратили внимания на «лепет» Дмитренко и назвали Рапунцель криворукой.