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Хейтеры назвали Ольгу Рапунцель криворукой за неумелое пеленание

Уже почти две недели участница «Дом-2» Ольга Рапунцель наслаждается материнством и неустанно об этом рассказывает подписчикам.

Но пользователи не так доверчивы, как хотелось бы Рапе, и замечают, что молодая мама совершенно не умеет делать элементарные вещи, к примеру, пеленать младенца.

Хейтеры назвали Ольгу Рапунцель криворукой за неумелое пеленание

Сама Ольга заверяет всех, что девочка не приносит ей никаких особых хлопот, но подписчики оценили, как Рапунцель неумело замотала дочку в одеяло и убеждены, что это не единственная трудность, с которой ей пришлось столкнуться.

Хейтеры назвали Ольгу Рапунцель криворукой за неумелое пеленание

На защиту своей супруги встал Дмитрий Дмитренко, который заявил, что Ольга Рапунцель отличная жена, мать и хозяйка и ребенка пеленает, так как ей подсказывает материнский инстинкт.

Впрочем, хейтеры не обратили внимания на «лепет» Дмитренко и назвали Рапунцель криворукой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:04
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