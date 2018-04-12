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Ольга Бузова сообщила о примирении Романа Капаклы и Марины Африкантовой

Участники телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы и Алексей Купин в реальном времени уже вернулись из отпуска на Поляну, однако вместо радушного приема возлюбленные устроили им разнос.

Ольга Бузова сообщила о примирении Романа Капаклы и Марины Африкантовой

Все дело в том, что, улетая в Египет, парни решили полностью расслабиться и отдохнуть, а потому за все время своего пребывания за границей они ни разу не вышли на связь. Майя Донцова и Марина Африкантова так на них обиделись, что в одном из эфиров четко дали понять, что замуж за таких женихов не пойдут и объявили кастинг.

Однако, по словам Ольги Бузовой, не прошло и недели, как ее любимчики – Капаклы и Африкантова, помирились. Возлюбленные заявили, что продолжат участие в свадебном конкурсе, лишив тем самым своих конкурентов шансов на победу, ведь они находятся на первом месте, причем с большим отрывом.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:02
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