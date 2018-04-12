Эмили Ратаковски снялась в прозрачном пальто без нижнего белья

В микроблоге Эмили Ратаковски часто появляются довольно пикантные снимки с фотосессий, поэтому подписчики активно следят за её обновлениями, чтобы не упустить ничего интересного. Накануне модель просто шокировала подписчиков на первый взгляд безобидным снимком в прозрачном пальто бежевого оттенка. Возмущение у некоторых фолловеров вызывает тот факт, что под верхней одеждой у Ратаковски нет нижнего белья.Основная часть поклонников американской модели просто в который раз выразила свой восторг от её форм, но были и те, кто устал от постоянных «голых» снимков. Многие согласились с тем, что сейчас раздеваются практически все знаменитости. Сами того не понимая, они несут в массы стереотип о том, что нагота приносит популярность и внимание.Фолловеры призывают Эмили Ратаковски не следовать примеру своих звёздных коллег, а сохранять свой индивидуальный стиль и неповторимость. Несмотря на массу критики в Instagram публикация американской знаменитости в прозрачном пальто без белья смогла собрать более 1,5 миллиона положительных отметок.