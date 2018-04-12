Брутальный образ Дарьи Пынзарь удивил фанатов

Однако многих фанатов Пынзарь удивил ее брутальный образ и подписчики отметили, что Дарья «вся переделанная, раньше лучше была»., - написал один из фолловеров.В этом промо-посте Дарья Пынзарь обещает всем участникам индивидуальный каталог со своей фотографией на обложке, а также соблазняет пользователей возможностью получить приз – 100 тысяч рублей. Дарья отмечает, что судить будет строго, но справедливо.