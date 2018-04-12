Брутальный образ Дарьи Пынзарь удивил фанатов
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала подписчикам в Instagram, что ее пригласили участвовать в жюри конкурса интернет-магазина bonprix «Лицо с обложки 2018» и она приглашает к участию своих поклонников.
Однако многих фанатов Пынзарь удивил ее брутальный образ и подписчики отметили, что Дарья «вся переделанная, раньше лучше была».
«Да все это красиво, но на этом фото не Даша Вы не согласны? По-моему от Даши уже ничего не осталось», - написал один из фолловеров.
В этом промо-посте Дарья Пынзарь обещает всем участникам индивидуальный каталог со своей фотографией на обложке, а также соблазняет пользователей возможностью получить приз – 100 тысяч рублей. Дарья отмечает, что судить будет строго, но справедливо.
Однако многих фанатов Пынзарь удивил ее брутальный образ и подписчики отметили, что Дарья «вся переделанная, раньше лучше была».
«Да все это красиво, но на этом фото не Даша Вы не согласны? По-моему от Даши уже ничего не осталось», - написал один из фолловеров.
В этом промо-посте Дарья Пынзарь обещает всем участникам индивидуальный каталог со своей фотографией на обложке, а также соблазняет пользователей возможностью получить приз – 100 тысяч рублей. Дарья отмечает, что судить будет строго, но справедливо.