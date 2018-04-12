Американские критики назвали десятку самых ожидаемых фильмов ближайших двух сезонов

«Киногурманы» ожидают премьеру новой части шпионского боевика «Миссия невыполнима: Последствия» (26 июля). Главная роль здесь по традиции за Томом Крузом. Новую авантюрную комедию «Восемь подруг Оушена» (8 июня), повествующую историю об ограблении.Три киноленты о супергероях от студии Marvel: нешуточная битва с участием нескольких протагонистов «Мстители: Война бесконечности» (3 мая), шутливый «Дэдпул 2» (16 мая), «Человек-муравей и Оса» (5 июля) с Полом Раддом и Мишель Пфайфер.От Walt Disney Pictures зрителя ждет спин-офф «Звездных войн» про одного из главных героев космической саги, молодого Хана Соло (24 мая), включая анимационный сиквел «Суперсемейка 2» (14 июня).Компания Universal выносит на киноэкраны две новинки: продолжение мюзикла «Mamma Mia! 2» (19 июля) и еще одну серию аттракциона «Мир юрского периода 2» (7 июня).Единственный в списке фильм ужасов «Реинкарнация» (8 июня) не является ни продолжением, ни предысторией.