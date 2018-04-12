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Учёные разработали роботов-ныряльщиков, работающих группой

Учёные из США разработали робота-ныряльщика, способного работать в группе, для выполнения сложных задач. Изобретение планируют применять в научных и военных целях.

Учёные разработали роботов-ныряльщиков, работающих группой


Уникальность робота-ныряльщика состоит в его способности объединяться в группу. Рой таких механизмов может передавать данные с глубины в 50 метров, а также регистрировать необходимые показатели. Учёные снабдили роботов батареей, обеспечивающей функционирование механизма в течение 2,5 часа работы.

Учёные сообщают, что роботы-ныряльщики будут полезны в военных операциях. Эти незаметные шпионы смогут вовремя вычислить под водой объект и определить его тип. Разработка может послужить и на благо обществу - экологи смогут составить более точную карту подводного ландшафта без применения дорогостоящего оборудования и задействования людей. Также роботы помогут отыскать пропавшие под водой судна и самолёты.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:10
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