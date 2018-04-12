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Синий огонь над “Зоной 51” вызвал дискуссии среди пользователей сетей

Исследователи получили материалы, сделанные американцами из штата Невада. Они запечатлели на камеру синий огонь над “Зоной 51”, вызвавший дискуссии среди пользователей сетей.

Синий огонь над “Зоной 51” вызвал дискуссии среди пользователей сетей


Эксперты не исключают, что авторы раньше работали на секретном объекте, где были исследованы остатки НЛО и гуманоида. Потом военные могли на основе полученной информации разработать секретные технологии, которые сейчас проходят испытания. На ролике хорошо виден огромный аппарат, который излучает необычное свечение и поднимается над землей, чтобы потом умчаться на большой скорости.



Даже скептики не смогли пояснить природу этого феномена, так что были вынуждены просто молчать, пока остальные люди писали свои комментарии. Они отметили, что такие конструкции не принадлежат человечеству, так что они могут быть созданы пришельцами. Также установлено подлинность записи, где не было монтажа.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:20
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