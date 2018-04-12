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Младшей дочери Ксении Бородиной очень нравятся занятия танцами

Популярная ведущая «Дом-2» продолжает публиковать видео с участием своей младшей дочери Теоны и в этот раз она показала очередной урок танцев, отметив, что Теоне очень нравятся танцы.

Поддержку малышке Тее оказывает и старшая дочь Бородиной. Маруся, которая выступает в качестве группы поддержки после школы.

Младшей дочери Ксении Бородиной очень нравятся занятия танцами

«А танцы продолжаются. Нам очень нравится, даже Маруся после школы, всегда с сестрой. Группа поддержки», - комментирует видео Бородина.

Пользователи пишут в отзывах, что Теона «очень интересный ребенок для своих лет», называют девочку «куколкой», маленькой принцессой и огромной умничкой.

Многие фанаты Ксении отметили, что старшая дочь Маруся стала взрослой, но, тем не менее, поддерживает сестренку.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:44
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