Младшей дочери Ксении Бородиной очень нравятся занятия танцами

Поддержку малышке Тее оказывает и старшая дочь Бородиной. Маруся, которая выступает в качестве группы поддержки после школы., - комментирует видео Бородина.Пользователи пишут в отзывах, что Теона «очень интересный ребенок для своих лет», называют девочку «куколкой», маленькой принцессой и огромной умничкой.Многие фанаты Ксении отметили, что старшая дочь Маруся стала взрослой, но, тем не менее, поддерживает сестренку.