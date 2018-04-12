Нейросеть смогла восстановить видео из размытого кадра

Учёные работали над проектом, который позволит воссоздать видео из размытых кадров. Результатов удалось достичь при использовании специального алгоритма, базирующегося на работе сверточных нейросетей для распознавания изображений. Кроме того, специалисты задействовали в разработке и рекуррентные нейросети.Учёные сообщают, что созданная нейросеть проходила обучение, в ходе которого запускалось видео, разбитое на кадры. Сейчас разработка способна создавать короткое видео, состоящее из 10 кадров, однако специалисты уверены, что дальнейшая работа позволить увеличить время ролика. Научные сотрудники планируют применять нейросеть для восстановления размытых изображений и видео.