АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

Хью Джекман поздравил супругу с 22-й годовщиной свадьбы

Известный актёр Хью Джекман в Сети поздравил свою супругу с 22-й годовщиной свадьбы. Он поблагодарил Дебору-Ли Фернесс за терпение жертвы, на которые та пошла ради его карьеры.

Хью Джекман поздравил супругу с 22-й годовщиной свадьбы

В микроблоге популярного австралийского актёра Хью Джекмана поклонники заметили довольно милое и трогательное послание, которое тот адресовал своей супруге в честь 22-й годовщины их свадьбы. Звезда серии фильмов «Люди Икс» признался, что Дебора-Ли Фернесс стала для него «именно тем человеком». Со слов знаменитости, так просто иногда случается, что встретишь родную душу и понимаешь — вот оно.

Джекман поблагодарил супругу за огромное терпение, мудрость, поддержку и жертвы, на которые популярная ранее актриса пошла, чтобы помочь мужу построить головокружительную карьеру. В своей публикации актёр назвал жену и детей «величайшим даром», а напоследок добавил фразу

«Я бесконечно обожаю вас».

Оформил свой пост Хью Джекман совместной с 62-летней Деборой-Ли фотографией. Напомним, что пара начала свои отношения ещё в 1994 году, а вот узаконить их решила в 1996. В 2000 году звёздные супруги усыновили мальчика по имени Оскар, а в 2005 в их семье появилась ещё и приёмная девочка Ава.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 08:41
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подписчики назвали новое фото Натальи Рудовой
Соколовский и Дакота с дочерью обустраиваются в
В Подмосковье замечен будущий кроссовер Audi SQ8
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец
В России подорожали автомобили Subaru
Дмитрий Тарасов выставил на обозрение супругу без
Анна Седокова поделилась с поклонниками своим
Volkswagen-MAN выпустит электрический фургон MAN
Сергей Челобанов в программе «Секрет на миллион»
Александр Гобозов и Ольга Жарикова поругались
Шамбала расположена в ином измерении и является
Сын Дмитрия Шепелева заговорил цитатами
Поклонники подозревают, что у Ольги Бузовой
В Находке в детском саду закрыли две группы из-за
Кудрявую причёску Ольги Бузовой назвали тряпкой
Новый чип определит уровень содержания алкоголя в
Маша Распутина рассказала о проблемах больной
Дочь Бородиной и Омарова осваивает современные
На Марсе были обнаружены огромные структуры в
Дмитрий Дмитренко наконец возвратился из подъезда
Синий огонь над “Зоной 51” вызвал дискуссии среди
Ангел Victoria's Secret показала своё обнажённое
В России станут заботиться о здоровье офисных
Алена Савкина рассказала, что тайное прозвище
Хейтеры назвали Ольгу Рапунцель криворукой за
Ольга Бузова сообщила о примирении Романа Капаклы
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги
Эмили Ратаковски снялась в прозрачном пальто без
Брутальный образ Дарьи Пынзарь удивил фанатов
УАЗ выводит на рынок экспедиционную версию
Просмотреть все новости