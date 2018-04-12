Хью Джекман поздравил супругу с 22-й годовщиной свадьбы

«Я бесконечно обожаю вас».

В микроблоге популярного австралийского актёра Хью Джекмана поклонники заметили довольно милое и трогательное послание, которое тот адресовал своей супруге в честь 22-й годовщины их свадьбы. Звезда серии фильмов «Люди Икс» признался, что Дебора-Ли Фернесс стала для него «именно тем человеком». Со слов знаменитости, так просто иногда случается, что встретишь родную душу и понимаешь — вот оно.Джекман поблагодарил супругу за огромное терпение, мудрость, поддержку и жертвы, на которые популярная ранее актриса пошла, чтобы помочь мужу построить головокружительную карьеру. В своей публикации актёр назвал жену и детей «величайшим даром», а напоследок добавил фразуОформил свой пост Хью Джекман совместной с 62-летней Деборой-Ли фотографией. Напомним, что пара начала свои отношения ещё в 1994 году, а вот узаконить их решила в 1996. В 2000 году звёздные супруги усыновили мальчика по имени Оскар, а в 2005 в их семье появилась ещё и приёмная девочка Ава.