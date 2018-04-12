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Мужа Ксении Бородиной заинтересовала нежность мужей подписчиц

Супруг прославленной телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – Курбан Омаров опубликовал в личном микроблоге довольно интересный пост.

В последнее время многочисленные пользователи Сети заметили, что Курбан не только стал очень внимательным к своему семейству, постоянно проводит с детьми время, о чем сразу же рассказывает у себя на страничке, но и старается почти каждый день раздавать подписчикам советы или интересоваться их личной жизнью.

Мужа Ксении Бородиной заинтересовала нежность мужей подписчиц

Несколько часов назад Омаров опубликовал в блог весьма неожиданный пост, который некоторые из фолловеров не совсем поняли. Стоит отметить, что кое-кто из недоброжелателей и вовсе поинтересовался у мужа Бородиной, не принимает ли он никакие наркотические средства.

«Никаких спокойной ночи солнышко или сладких снов, только «СПИ», только хардкор! А ваши мужчины любят, когда вы с ними нежные?», - поинтересовался Курбан.

Вот тут-то все и началось самое интересное. Кто-то начал рассказывать, как называет их супруг, кто-то поинтересовался, Ксения ли так грубо обращается с бизнесменом а кто-то совсем с полной уверенностью заявил, что Омаров задается этими глупыми вопросами только из-за того, что не работает, а деньги зарабатывает на своих социальных сетях.

Мужа Ксении Бородиной заинтересовала нежность мужей подписчиц

«Когда же вы работаете молодой человек??? чтобы жить на рублевке, и задаваться этой фигней на ночь! наверно дома сидите, да живете с Ксюхой на деньги которые вам платят за рекламу товаров в инсте... я очень люблю вашу семью, но иной раз такая чушь..», «Курбан ты наркотики какие употребляешь?», «Это КсЮ так? Бедный мальчик», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:38
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