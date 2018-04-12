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Александра Артемова познакомила подписчиков со своей новой подругой - козой

Несколько дней назад Евгений Кузин со своей супругой Александрой Артемовой и сыном Митей отправился в родной Новороссийск, дабы повидаться с родителями и дать им возможность поиграть с внуком.

Еще во время своего отлета, Саша рассказала, что едут они сюрпризом и пробудут там целую неделю.

Александра Артемова познакомила подписчиков со своей новой подругой - козой

Сейчас на страницах в Instagram супруги выкладывают в основном снимки из Новороссийска, попутно рассказывая, как им хорошо отдыхается, и как их тепло встретили родственники.

А на днях Артемова познакомила своих подписчиков с самой настоящей козой по имени Маша. По словам девушки, это ее новая подруга, которая на удивление очень дружелюбна, нежна, весела и красива. Однако только при условии 5-ти разового питания, 3-х разового выгула, ежедневных водных процедур, а также еженедельного маникюра и педикюра.

Девушка отметила, что с такой подругой не соскучишься, правда живет она у второй подруги в Киеве, поэтому в скором времени она отправится ее повидать.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:36
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