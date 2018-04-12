Александра Артемова познакомила подписчиков со своей новой подругой - козой

Еще во время своего отлета, Саша рассказала, что едут они сюрпризом и пробудут там целую неделю.Сейчас на страницах в Instagram супруги выкладывают в основном снимки из Новороссийска, попутно рассказывая, как им хорошо отдыхается, и как их тепло встретили родственники.А на днях Артемова познакомила своих подписчиков с самой настоящей козой по имени Маша. По словам девушки, это ее новая подруга, которая на удивление очень дружелюбна, нежна, весела и красива. Однако только при условии 5-ти разового питания, 3-х разового выгула, ежедневных водных процедур, а также еженедельного маникюра и педикюра.Девушка отметила, что с такой подругой не соскучишься, правда живет она у второй подруги в Киеве, поэтому в скором времени она отправится ее повидать.