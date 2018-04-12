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Супруг Ксении Собчак выставил себя на продажу

Актер Максим Виторган сообщил всем подписчикам в Instagram, что он выставляет себя на продажу.

Подобным образом супруг журналистки Ксении Собчак решил поучаствовать в благотворительной акции фонда «Бюро добрых дел».

Супруг Ксении Собчак выставил себя на продажу

«Друзья! Я– лот! Вы можете поучаствовать в аукционе, который сейчас проходит, и купить себе встречу с этим улыбчивым с «бабочкой» и в красном. Уверен, мы найдем, чем заняться!», - заявил Максим.

Как стало известно, благотворительная организация существует шесть лет и все эти годы Виторган помогает этому объединению, которое курирует пять детских домов в России.

Супруг Ксении Собчак выставил себя на продажу

Примечательно, что уже было сделано шесть ставок. А помимо Максима Виторгана в мероприятии решили поучаствовать и другие известные актеры, общественными деятелями и бизнесменами. Среди которых и владелица медиа-холдинга «Дождь» Наталья Синдеева.

Нужно отметить, что у поклонниц Максима появился отличный шанс провести вечер с кумиром, тем более что Ксения Собчак улетела в США.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:34
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