Супруг Ксении Собчак выставил себя на продажу

Подобным образом супруг журналистки Ксении Собчак решил поучаствовать в благотворительной акции фонда «Бюро добрых дел».«Друзья! Я– лот! Вы можете поучаствовать в аукционе, который сейчас проходит, и купить себе встречу с этим улыбчивым с «бабочкой» и в красном. Уверен, мы найдем, чем заняться!», - заявил Максим.Как стало известно, благотворительная организация существует шесть лет и все эти годы Виторган помогает этому объединению, которое курирует пять детских домов в России.Примечательно, что уже было сделано шесть ставок. А помимо Максима Виторгана в мероприятии решили поучаствовать и другие известные актеры, общественными деятелями и бизнесменами. Среди которых и владелица медиа-холдинга «Дождь» Наталья Синдеева.Нужно отметить, что у поклонниц Максима появился отличный шанс провести вечер с кумиром, тем более что Ксения Собчак улетела в США.