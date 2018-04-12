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На Марсе были обнаружены огромные структуры в виде гаек

После просмотра новых снимков NASA, сделанных на марсианском нагорье Элизиум, исследователь Скотт Уоринг сделал новое открытие. Он обнаружил огромные структуры в виде гаек, которые могли быть оставлены разумными существами.

На Марсе были обнаружены огромные структуры в виде гаек


Такие сооружения поражают своими идеальными формами и не могут быть созданы природой. Возможно, они являются развалинами домом внеземных цивилизаций, оставивших планету. Эксперт отметил, что такие находки на Земле сразу привлекают к себе внимание ученых, но в данном случае агентство просто не хочет раскрывать правду людям.



Многие эксперты не сомневаются, что оно мечтает найти на поверхности технологии пришельцев, которые помогут выйти на новый уровень развития. Пользователи сетей просмотрели материалы, и тоже подержали мнение уфолога. Хотя некоторые лица отметили, что человечество сейчас больше озабочено темой новой войны и политическими конфликтами, а потому не реагирует на интересные артефакты.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30
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