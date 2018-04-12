Представлен кроссовер Dodge Durango с пакетом дополнений SRT-Inspired Rallye

В пакет дополнений SRT-Inspired Rallye входят переработанные бамперы и дополнительные воздуховоды на капоте для охлаждения мощного силового агрегата. В подкапотном базовой версии кроссовера установлен 6-цилиндровый двигатель ёмкостью 3,6 литра производительностью 296 лошадиных сил. Агрегат работает на пару с автоматической трансмиссией на 8 скоростей.Салон кроссовера Dodge Durango имеет кожаную отделку с вставками из замши, все сиденья в автомобиле оснащены подогревом. У автомобиля видоизменилась передняя панель, а также появились LED-фары и колёсные диски диаметром 20 дюймов. Кроссовер будет предложен в семи цветовых вариантах для кузова. Согласно предварительным данным стоимость внедорожника составит от 64 090 долларов.