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Представлен кроссовер Dodge Durango с пакетом дополнений SRT-Inspired Rallye

В сети появились данные о технических характеристиках кроссовера Dodge Durango с опциональным пакетом SRT-Inspired Rallye. Американские производители наделили свой кроссовер агрессивным дизайном.

Представлен кроссовер Dodge Durango с пакетом дополнений SRT-Inspired Rallye


В пакет дополнений SRT-Inspired Rallye входят переработанные бамперы и дополнительные воздуховоды на капоте для охлаждения мощного силового агрегата. В подкапотном базовой версии кроссовера установлен 6-цилиндровый двигатель ёмкостью 3,6 литра производительностью 296 лошадиных сил. Агрегат работает на пару с автоматической трансмиссией на 8 скоростей.

Салон кроссовера Dodge Durango имеет кожаную отделку с вставками из замши, все сиденья в автомобиле оснащены подогревом. У автомобиля видоизменилась передняя панель, а также появились LED-фары и колёсные диски диаметром 20 дюймов. Кроссовер будет предложен в семи цветовых вариантах для кузова. Согласно предварительным данным стоимость внедорожника составит от 64 090 долларов.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:50
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