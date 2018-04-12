Эксперт общественного мониторинга: В Кузбассе останутся леса-призраки

Самый зеленый регион Сибири, Кузбасс - через 5-10 лет может быть превращен в пустыню. О такой перспективе рассказал Андрей Егоров, координатор группы мониторинга ОНФ (по проблемам экологии и защиты леса). В настоящее время леса занимают до 5,21 млн га в этом регионе, однако последнее десятилетие многие лесные участки стали степью. Это происходит за счет бесконтрольной вырубки и освоения земель под открытые карьеры для добычи полезных ископаемых.В прошлом году китайские бизнесмены в Омской области получили в длительную аренду до 2 млн га лесов и других участков под разработку; и в Сети появилось видео с дюжиной китайских комплексов по вырубке леса, завезенных в регион. По словам общественного активиста, если в лесах нарушено свыше 10% площадей, то восстановить их в полном объеме невозможно. По данным статистики, уже в настоящее время этот показатель в Кузбассе достигает 9,82%.