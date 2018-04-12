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Эксперт общественного мониторинга: В Кузбассе останутся леса-призраки

Активист ОНФ Андрей Егоров сказал журналистам:" Скоро мы будем жить не в зеленом регионе, а на территории экологического бедствия". Это он подтвердил данными, что уже сейчас нарушено 9,82% лесов, где вырублены все деревья. По его словам, при 10% общей вырубки - восстановить их становится невозможным.

Самый зеленый регион Сибири, Кузбасс - через 5-10 лет может быть превращен в пустыню. О такой перспективе рассказал Андрей Егоров, координатор группы мониторинга ОНФ (по проблемам экологии и защиты леса). В настоящее время леса занимают до 5,21 млн га в этом регионе, однако последнее десятилетие многие лесные участки стали степью. Это происходит за счет бесконтрольной вырубки и освоения земель под открытые карьеры для добычи полезных ископаемых.

Эксперт общественного мониторинга: В Кузбассе останутся леса-призраки


В прошлом году китайские бизнесмены в Омской области получили в длительную аренду до 2 млн га лесов и других участков под разработку; и в Сети появилось видео с дюжиной китайских комплексов по вырубке леса, завезенных в регион. По словам общественного активиста, если в лесах нарушено свыше 10% площадей, то восстановить их в полном объеме невозможно. По данным статистики, уже в настоящее время этот показатель в Кузбассе достигает 9,82%.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:50
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