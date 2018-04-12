Таиландская девочка с талисманом в руке стала реинкарнацией умершей родственницы

Эта женщина во время жизни встретила монаха, подарившего ей амулет, после чего отметившего, что во время нового воплощения он будет рядом. Таиландка потом забыла о странном разговоре, но умерла в молодом возрасте из-за проблем со здоровьем, сказав своей сестре, что еще вернется в этот мир. После таких событий ее родственница оказалась беременной, хотя супруги долгие годы не могли зачать ребенка.После появления на свет девочки, в ее руке лежал талисман монаха, а шокированные родители раскопали могилу и увидели там лишь останки умершей тети. Затем ребенок все больше стал напоминать эту особу своими привычками, после чего люди с разных уголков страны стали приезжать сюда, чтобы увидеть чудо. Сейчас 22-летняя особа расширила бизнес женщины, но клиенты и сотрудники компании всегда отмечают, что видят в ее лице основательницу, помолодевшую на много лет.