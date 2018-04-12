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Названа самая большая проблема России

Эту проблему озвучил глава российского правительства Дмитрий Медведев и, собственно, никого не удивил. Этой проблемой остается бедность.

Названа самая большая проблема России


Хоть кое-чего положительного удалось достичь в борьбе с этим недугом, но этого явно недостаточно, говорит Медведев.

Выступая с отчетом в Госдуме, премьер напомнил парламентариям. что в 2018 году был повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Это поможет уравновесить разницу в зарплатах по регионах страны и позитивно скажется на потребительском спросе.

Но есть одно «но». Для исполнения закона о повышении МРОТ, принятого в марте с.г., в регионах явно не хватит средств. Но по заверениям премьера центральная власть окажет поддержку регионам из Резервного фонда в размере 36 миллиардов рублей.

Подписанный в марте президентом Путиным закон о повышении МРОТ вступает в силу 1 мая 2018 года. Сейчас размер «минималки» составляет 85% от прожиточного минимума и составляет 9,5 тыс. рублей в месяц. С 1 мая этот размер будет составлять 11 тысяч рублей.

Всего на повышение минимальной оплаты труда, как заявили в Министерстве труда, потребуется 40 миллиардов рублей.
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Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 12:30
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