Названа самая большая проблема России

Хоть кое-чего положительного удалось достичь в борьбе с этим недугом, но этого явно недостаточно, говорит Медведев.Выступая с отчетом в Госдуме, премьер напомнил парламентариям. что в 2018 году был повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Это поможет уравновесить разницу в зарплатах по регионах страны и позитивно скажется на потребительском спросе.Но есть одно «но». Для исполнения закона о повышении МРОТ, принятого в марте с.г., в регионах явно не хватит средств. Но по заверениям премьера центральная власть окажет поддержку регионам из Резервного фонда в размере 36 миллиардов рублей.Подписанный в марте президентом Путиным закон о повышении МРОТ вступает в силу 1 мая 2018 года. Сейчас размер «минималки» составляет 85% от прожиточного минимума и составляет 9,5 тыс. рублей в месяц. С 1 мая этот размер будет составлять 11 тысяч рублей.Всего на повышение минимальной оплаты труда, как заявили в Министерстве труда, потребуется 40 миллиардов рублей.