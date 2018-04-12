Чернильное озеро в Алжире стало природным феноменом из-за химических реакций

Оказалось, что реки, впадающие в водоем, несут с собой большое количество солей и органики из торфяных болот. После соединения компонентов возникают настоящие чернила, которыми можно писать. Местные жители рассказывают легенды о ядовитом объекте, упоминая Сатану, проходившего мимо него в древности. Тогда у него закончилось вещество в ручке, а чтобы продолжить подписывать контракты с грешниками, властелин ада превратил озеро в чернильницу.Даже его испарения могут принести вред человеческому здоровью, но молодые люди не обращают внимания на такие нюансы и используют природные дары для своих целей. Они изготавливают различные сувениры, которые охотно покупаются туристами из-за высокого качества красителя.