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Чернильное озеро в Алжире стало природным феноменом из-за химических реакций

Возле алжирского селения Сиди-Бель-Аббес расположено Чернильное озеро, в котором не могут жить живые существа. Ученые долго пытались разгадать секрет природного феномена, после чего выяснили, что причиной стали химические реакции в воде.

Оказалось, что реки, впадающие в водоем, несут с собой большое количество солей и органики из торфяных болот. После соединения компонентов возникают настоящие чернила, которыми можно писать. Местные жители рассказывают легенды о ядовитом объекте, упоминая Сатану, проходившего мимо него в древности. Тогда у него закончилось вещество в ручке, а чтобы продолжить подписывать контракты с грешниками, властелин ада превратил озеро в чернильницу.

Чернильное озеро в Алжире стало природным феноменом из-за химических реакций


Даже его испарения могут принести вред человеческому здоровью, но молодые люди не обращают внимания на такие нюансы и используют природные дары для своих целей. Они изготавливают различные сувениры, которые охотно покупаются туристами из-за высокого качества красителя.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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