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Анна Седокова похудела после активных игр с сыном Гектором

Певица Анна Седокова впервые полноценно отдохнула с момента рождения третьего ребенка. Отпуск артистка провела в Дубае вместе с детьми. Здесь она полностью посвятила себя своим наследникам, ей даже удалось похудеть на несколько килограммов после активных игр с сыном Гектором.

Анна Седокова похудела после активных игр с сыном Гектором


Известная певица и телеведущая Анна Седокова впервые с момента рождения третьего ребенка позволила себе семидневный отдых в Дубае, где полноценно отдохнула вместе со своей13-летней дочерью Алиной и годовалым сыном Гектором. Накануне своей поездки исполнительница призналась, что новые формы после третьих родов ей нравятся, и лишние кило ей не мешают. Но в отпуске, будучи занятой активными играми с сыном, она все же похудела на несколько килограммов. Певица начала таять в жарком Дубае в первый же день приезда.

Анна признается, что много и вкусно ела, но постоянно активно двигалась, играя с Гектором. У него, по словам Седоковой, появилось новое любимое «блюдо»: ребенку понравилось есть песок на пляже. Певица уверяет, что сын не пострадал.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:10
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