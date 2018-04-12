Анна Седокова похудела после активных игр с сыном Гектором

Известная певица и телеведущая Анна Седокова впервые с момента рождения третьего ребенка позволила себе семидневный отдых в Дубае, где полноценно отдохнула вместе со своей13-летней дочерью Алиной и годовалым сыном Гектором. Накануне своей поездки исполнительница призналась, что новые формы после третьих родов ей нравятся, и лишние кило ей не мешают. Но в отпуске, будучи занятой активными играми с сыном, она все же похудела на несколько килограммов. Певица начала таять в жарком Дубае в первый же день приезда.Анна признается, что много и вкусно ела, но постоянно активно двигалась, играя с Гектором. У него, по словам Седоковой, появилось новое любимое «блюдо»: ребенку понравилось есть песок на пляже. Певица уверяет, что сын не пострадал.