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Евгений Кузин обвинил Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в неблагодарности

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Евгений Кузин не смог пройти мимо скандала, который несколько дней назад разгорелся между корреспондентами проектного журнала и Дмитрием Дмитренко.

Напомним, что молодой отец пытался остановить съемку выписки супруги из роддома, поскольку, по его словам, им за нее не заплатили.

Евгений Кузин обвинил Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в неблагодарности

Женя же возмущен таким поведением супругов и не может понять, откуда у них такая корона и столько гонора.

Кузин точно знает, что роды Ольги Рапунцель обошлись телепроекту в 200 тысяч рублей, а потому она с супругом не в праве обвинять «Дом-2», ведь проект не обязан оплачивать каждый шаг новоиспеченных родителей.

Напомним, что сам молодой человек благодаря реалити-шоу женился в конце прошлого года на Александре Артемовой, с которой выиграл в конкурсе «Свадьба на миллион» и получил призовой фонд на организацию свадьбы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:01
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