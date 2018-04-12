Евгений Кузин обвинил Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в неблагодарности

Напомним, что молодой отец пытался остановить съемку выписки супруги из роддома, поскольку, по его словам, им за нее не заплатили.Женя же возмущен таким поведением супругов и не может понять, откуда у них такая корона и столько гонора.Кузин точно знает, что роды Ольги Рапунцель обошлись телепроекту в 200 тысяч рублей, а потому она с супругом не в праве обвинять «Дом-2», ведь проект не обязан оплачивать каждый шаг новоиспеченных родителей.Напомним, что сам молодой человек благодаря реалити-шоу женился в конце прошлого года на Александре Артемовой, с которой выиграл в конкурсе «Свадьба на миллион» и получил призовой фонд на организацию свадьбы.