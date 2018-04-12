Евгений Кузин обвинил Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в неблагодарности
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Евгений Кузин не смог пройти мимо скандала, который несколько дней назад разгорелся между корреспондентами проектного журнала и Дмитрием Дмитренко.
Напомним, что молодой отец пытался остановить съемку выписки супруги из роддома, поскольку, по его словам, им за нее не заплатили.
Женя же возмущен таким поведением супругов и не может понять, откуда у них такая корона и столько гонора.
Кузин точно знает, что роды Ольги Рапунцель обошлись телепроекту в 200 тысяч рублей, а потому она с супругом не в праве обвинять «Дом-2», ведь проект не обязан оплачивать каждый шаг новоиспеченных родителей.
Напомним, что сам молодой человек благодаря реалити-шоу женился в конце прошлого года на Александре Артемовой, с которой выиграл в конкурсе «Свадьба на миллион» и получил призовой фонд на организацию свадьбы.
Напомним, что молодой отец пытался остановить съемку выписки супруги из роддома, поскольку, по его словам, им за нее не заплатили.
Женя же возмущен таким поведением супругов и не может понять, откуда у них такая корона и столько гонора.
Кузин точно знает, что роды Ольги Рапунцель обошлись телепроекту в 200 тысяч рублей, а потому она с супругом не в праве обвинять «Дом-2», ведь проект не обязан оплачивать каждый шаг новоиспеченных родителей.
Напомним, что сам молодой человек благодаря реалити-шоу женился в конце прошлого года на Александре Артемовой, с которой выиграл в конкурсе «Свадьба на миллион» и получил призовой фонд на организацию свадьбы.