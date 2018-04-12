Призрачные братья возле средневекового замка были запечатлены на камеру британскими подростками
В сетях появилось фото, опубликованное британскими подростками из города Плимута. Во время прогулки рядом со средневековым замком “Берри-Померой” они запечатлели на камеру фигуры призрачных братьев.
Компания решила пойти сюда ночью, чтобы окунуться в атмосферу старины и получить хорошую дозу адреналина. Им повезло встретиться с паранормальными явлениями, когда перед глазами изумленных ребят возникла загадочная светящаяся дымка, после чего показались фантомы всадников на лошадях.
Британцы сразу вспомнили предание о двух рыцарях, которые прыгнули с вала вниз и разбились насмерть. Враги загнали их в ловушку, так что выбора у родственников не оставалось. Еще одна версия говорит о соперничестве за любовь девушки, а местные жители часто слышали в этом месте крики фантомов. Скептики посчитали сюжет обычной иллюзией, однако исследователи считают, что мир живых людей посетили призраки.
Компания решила пойти сюда ночью, чтобы окунуться в атмосферу старины и получить хорошую дозу адреналина. Им повезло встретиться с паранормальными явлениями, когда перед глазами изумленных ребят возникла загадочная светящаяся дымка, после чего показались фантомы всадников на лошадях.
Британцы сразу вспомнили предание о двух рыцарях, которые прыгнули с вала вниз и разбились насмерть. Враги загнали их в ловушку, так что выбора у родственников не оставалось. Еще одна версия говорит о соперничестве за любовь девушки, а местные жители часто слышали в этом месте крики фантомов. Скептики посчитали сюжет обычной иллюзией, однако исследователи считают, что мир живых людей посетили призраки.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:10