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Призрачные братья возле средневекового замка были запечатлены на камеру британскими подростками

В сетях появилось фото, опубликованное британскими подростками из города Плимута. Во время прогулки рядом со средневековым замком “Берри-Померой” они запечатлели на камеру фигуры призрачных братьев.

Компания решила пойти сюда ночью, чтобы окунуться в атмосферу старины и получить хорошую дозу адреналина. Им повезло встретиться с паранормальными явлениями, когда перед глазами изумленных ребят возникла загадочная светящаяся дымка, после чего показались фантомы всадников на лошадях.

Призрачные братья возле средневекового замка были запечатлены на камеру британскими подростками


Британцы сразу вспомнили предание о двух рыцарях, которые прыгнули с вала вниз и разбились насмерть. Враги загнали их в ловушку, так что выбора у родственников не оставалось. Еще одна версия говорит о соперничестве за любовь девушки, а местные жители часто слышали в этом месте крики фантомов. Скептики посчитали сюжет обычной иллюзией, однако исследователи считают, что мир живых людей посетили призраки.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:10
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