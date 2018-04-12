Названа стоимость нового кроссовера Chery Tiggo 8

Внешний дизайн кроссовера Chery Tiggo 8 выполнен в духе прототипа Exeed TX. Автомобиль получил оригинальный передний бампер с большими воздухозаборниками, массивную решётку радиатора, модную головную оптику со светодиодами и задние фонари со светодиодными матрицами.Салон автомобиля Chery Tiggo 8 выполнен в стиле младшего «собрата», но при этом здесь появилось переработанное рулевое колесо, виртуальная панель управления, обширная центральная консоль и иные вентиляционные дефлекторы.Под капотом кроссовера установлен турбодвигатель объёмом 1,5 литра производительностью 147 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с механической трансмиссией на 6 диапазонов или с «роботом».В оснащение автомобиля входит система экстренного торможения, климат-контроль, курсовая устойчивость, помощник при спуске и подъёме, датчики парковки, камера заднего вида, мультимедийный центр с внушительным дисплеем и другие функции.