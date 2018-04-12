После жарких объятий с Филиппом Киркоровым Ольге Бузовой напророчили место Аллы Пугачевой

Эксперт заверяет, что еще год назад он предсказал взлет карьеры Бузово и что ее «железная хватка» поможет ей сменить Аллу Борисовну в отечественном шоу-бизнесе., – пояснил Манукян.В своих предположениях эксперт уверился после публикации Киркоровым видео, в котором он вместе с Ольгой Бузовой совершает странные движения.Однако позже, видео подписанное Филиппом Бедросовичем как «Миссия невыполнима» оказалось шуточным «клипом» на песню Киркорова «Цвет настроения синий». Эту композицию певец посвятил Бузовой.