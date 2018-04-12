После жарких объятий с Филиппом Киркоровым Ольге Бузовой напророчили место Аллы Пугачевой
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что бешеная популярность Ольги Бузовой не уступает популярности Аллы Пугачевой и молодая артистка вполне может заменить на российской сцене Примадонну.
Эксперт заверяет, что еще год назад он предсказал взлет карьеры Бузово и что ее «железная хватка» поможет ей сменить Аллу Борисовну в отечественном шоу-бизнесе.
«Тогда это многим казалось абсурдом, но Филипп Бедросович развеял все сомнения экспертов. Он в женщинах очень разборчив и для него, безусловно, всегда идеалом будет Алла Пугачева. Очень интересный прослеживается путь – от Примадонны к «принцессе» современной сцены. Похоже, что намечается бурный роман», – пояснил Манукян.
В своих предположениях эксперт уверился после публикации Киркоровым видео, в котором он вместе с Ольгой Бузовой совершает странные движения.
Однако позже, видео подписанное Филиппом Бедросовичем как «Миссия невыполнима» оказалось шуточным «клипом» на песню Киркорова «Цвет настроения синий». Эту композицию певец посвятил Бузовой.
Эксперт заверяет, что еще год назад он предсказал взлет карьеры Бузово и что ее «железная хватка» поможет ей сменить Аллу Борисовну в отечественном шоу-бизнесе.
«Тогда это многим казалось абсурдом, но Филипп Бедросович развеял все сомнения экспертов. Он в женщинах очень разборчив и для него, безусловно, всегда идеалом будет Алла Пугачева. Очень интересный прослеживается путь – от Примадонны к «принцессе» современной сцены. Похоже, что намечается бурный роман», – пояснил Манукян.
В своих предположениях эксперт уверился после публикации Киркоровым видео, в котором он вместе с Ольгой Бузовой совершает странные движения.
Однако позже, видео подписанное Филиппом Бедросовичем как «Миссия невыполнима» оказалось шуточным «клипом» на песню Киркорова «Цвет настроения синий». Эту композицию певец посвятил Бузовой.