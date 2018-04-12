АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

После жарких объятий с Филиппом Киркоровым Ольге Бузовой напророчили место Аллы Пугачевой

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что бешеная популярность Ольги Бузовой не уступает популярности Аллы Пугачевой и молодая артистка вполне может заменить на российской сцене Примадонну.

Эксперт заверяет, что еще год назад он предсказал взлет карьеры Бузово и что ее «железная хватка» поможет ей сменить Аллу Борисовну в отечественном шоу-бизнесе.

После жарких объятий с Филиппом Киркоровым Ольге Бузовой напророчили место Аллы Пугачевой

«Тогда это многим казалось абсурдом, но Филипп Бедросович развеял все сомнения экспертов. Он в женщинах очень разборчив и для него, безусловно, всегда идеалом будет Алла Пугачева. Очень интересный прослеживается путь – от Примадонны к «принцессе» современной сцены. Похоже, что намечается бурный роман», – пояснил Манукян.

В своих предположениях эксперт уверился после публикации Киркоровым видео, в котором он вместе с Ольгой Бузовой совершает странные движения.

Однако позже, видео подписанное Филиппом Бедросовичем как «Миссия невыполнима» оказалось шуточным «клипом» на песню Киркорова «Цвет настроения синий». Эту композицию певец посвятил Бузовой.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:28
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Младшей дочери Ксении Бородиной очень нравятся
Хью Джекман поздравил супругу с 22-й годовщиной
Московский зоопарк собирается создать хоспис для
Мужа Ксении Бородиной заинтересовала нежность
Александра Артемова познакомила подписчиков со
Супруг Ксении Собчак выставил себя на продажу
Эксперты узнали, смартфонами каких брендов чаще
Евгений Кузин обвинил Ольгу Рапунцель и Дмитрия
В Сети появились новые данные о смартфоне Samsung
Китайский бренд Nubia будет выпускать игровые
После жарких объятий с Филиппом Киркоровым Ольге
Располневшую Бабкину сравнили с Борисом Моисеевым
Экс-супруг Ольги Бузовой посетил публичное
Ольга Бузова анонсировала свой спектакль в Сочи
Amazon снимет сериал про Муаммара Каддафи
Фанаты недоумевают, зачем стройная Ксения
В Санкт-Петербурге рабочего придавило мусором
Инновационный гибридный термоядерный реактор
Москвичке поменяли миллион рублей на шуточные евро
Ким Кардашьян поразила подписчиков своим
Фото с подросшей дочкой Елены Темниковой
Астронавты МКС изучат сперматозоиды под действием
Ольга Серябкина опубликовала невероятно
Алекс Родригес мог соврать, рассказывая о
В СМИ появились слухи о скорой свадьбе Бритни
Шакира поразила Instagram эффектным снимком без
В Пекине арестовали россиянина за прыжок с
Компания Apple собирается экранизировать
Астрономы с помощью SPHERE изучали разные по
Ученые назвали ядовитые растения основной
Просмотреть все новости